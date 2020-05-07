РИАМО - 7 мая. Самое больше количество случаев заражения за сутки коронавирусом в Московской области зафиксировали в округе Ленинский – 76 случаев, второе место занял Клин, где выявили 62, третьим по числу зараженных стала Коломна – 44 случая инфицирования, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Подмосковье.
За сутки в Одинцове зафиксировали 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией; в Люберцах – 38 случаев; в Подольске – 33 случая; в Королеве – 32 случая; в Домодедове – 31 случай; В Орехове-Зуеве – 27 случаев; в Химках – 25 случаев; в Реутове – 24 случая, в Мытищах – 17 случаев, в Дзержинском и Наро-Фоминском округе – по 15 случаев; в Красногорске, Пушкине и Шатуре – по 14 случаев.
За минувшие сутки в городском округе Воскресенск зафиксировали 13 случаев заражения Covid-19, в Луховицах и Сергиево-Посадском округе – по 12 случаев; в Шаховской и Дубне – по 10 случаев; в Озерах и Раменском – по девять случаев; в Ивантеевке и Щелкове – по восемь случаев; в Жуковском – семь случаев; в Котельниках и Электростали – по шесть случаев; в Дмитрове, Серпухове и Чехове – по пять случаев; в Балашихе, Егорьевске, Истре, Краснознаменске, Лобне, Можайске и Фрязине – по четыре случая.
За сутки выявили три случая заражения коронавирусом в Зарайске; в Павловском Посаде, Рошале, Рузе и Солнечногорске – по два случая; В Богородском, Бронницах, Власихе, Протвине и Ступине – по одному случаю.
В медучреждениях Подмосковья проходят лечение не только жители области, но и жители Москвы, других регионов России и иностранцы, которые не учитываются в статистике.
За весь период эпидемии в Московской области выявили 2625 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Подмосковье, из них 1149 человек из столицы.
В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8-800-550-50-30, также информацию об инфекции можно узнать на сайте covid.mz.mosreg.ru.
В Подмосковье из-за распространения вируса введен режим самоизоляции, выходить из квартиры можно только по веским причинам. При недомоганиях нужно сразу вызвать на дом врача.
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Текстовая трансляция
7 МАЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самые важные новости дня в карточках
- В Подмосковье скончались еще 15 человек с подтвержденным Covid-19, всего умерли 156 заразившихся.
- Требование носить маски и перчатки затронет пассажиров столичных такси.
- Оформленные в Москве рабочие пропуска будут действовать до 31 мая. Процедура получения цифровых пропусков для разовых поездок не меняется.
- Столичным школьникам выставят годовые оценки до 15 мая. С 18 до 31 мая дистанционное обучение будет проводиться в режиме консультаций
- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Москве по 31 мая.
- Очередная тотальная дезинфекция дорог пройдет в столице 8 мая. Всего будет обработано свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Москвичей будут штрафовать на 5 тыс руб за отсутствие маски в общественном транспорте. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности будут штрафовать и в других общественных местах.
- Госпиталь в выставочном центре «Крокус‑экспо» планируют открыть 12 мая. Медики, лечащие зараженных коронавирусом, будут проживать в пятизвездочной гостинице.
- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.
- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.
- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.
- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.
Экономите ли вы во время самоизоляции?
- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев
- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.
- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.
- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.
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