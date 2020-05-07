РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили еще 4 случая коронавирусной инфекции, общее число заразившихся выросло до 727, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 842 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 17 432 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 658 человек выписали домой из стационаров, 156 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 727 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 6 мая в городском округе было зафиксировано 723 случая заражения коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

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