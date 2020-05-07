РИАМО - 7 мая. В Москве арестовали еще одного предполагаемого соучастника убийства Вячеслава Иванькова, известного в качестве вора в законе по кличке «Япончик», его задержали в собственной квартире на окраине Москвы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Соучастником, по данным следствия, оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 54-летний предприниматель Джамбул Джанашия

«По версии следствия, Джанашия неоднократно выезжал совместно с другими обвиняемыми к ресторану «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в городе Москве, где осуществлял скрытое наблюдение за Иваньковым. В день совершения убийства Джанашия также присутствовал на месте преступления и обеспечивал связь исполнителей с организаторами преступления», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». По ходатайству Следственного комитета России судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее также были арестованы и другие соучастники преступления - Муртаз Шадания и Каха Газзаев. Еще одному соучастнику обвинения предъявлены заочно, он находится в международном розыске.