РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 мая. Заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков передал кухонную электрическую плиту ветерану-тыловику Великой Отечественной войны Валентине Белоус и поздравил ее с наступающим Днем Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Валентина Белоус родилась в 1921 году в Челябинской области. Во время Великой Отечественной войны работала в школе военруком. После всю жизнь была педагогом начальных классов.

«Когда началась пандемия коронавируса, и был введен режим самоизоляции, мы, как администрация, и волонтеры обзванивали нуждающихся жителей: пожилых людей, ветеранов, многодетные семьи, чтобы узнать, нужна ли какая-то помощь. Был большой список – город большой. Валентине Михайловне Белоус 99 лет», – сказал Объедков.

Он добавил, что дочь ветерана сообщила о неисправности электроплиты. Обратились за помощью к главе округа, и сегодня эту проблему решили.

Объедков передал семье ветерана кухонную плиту и от лица главы Балашихи Сергея Юрова поздравил с наступающим Днем Победы.

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