РИАМО - 7 мая. Министерство экологии и природопользования Московской области возбудило дело об административном правонарушении по обращениям жителей Раменского городского округа, которые сообщили о незаконном размещении отходов в отработанных песчаных карьерах, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Неизвестные размещали отходы в отработанных песчаных карьерах и отсыпали дороги строительным мусором в деревне Редькино.

«Ситуацию вокруг этой деревни мы берем на особый контроль. Нарушители постоянно пытаются устраивать здесь незаконные свалки. Инспекторы эконадзора уже оштрафовали 15 собственников земельных участков, на которых складировался мусор, они получили предписания с требованием ликвидировать свалки», – сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Он добавил, что в 2019 году сотрудники эконадзора пресекли образование свалки на площади свыше 5 гектаров, задержали семь единиц спецтехники.

Надзор усилили также на сопредельных землях Ленинского городского округа, откуда поступают аналогичные сообщения о попытках незаконного размещения отходов. Жители чаще всего жалуются на завоз отходов на земельные участки, которые расположены вблизи поселка Володарского.

Контрольно-надзорные мероприятия проводят в рамках требований карантинного режима. Плановые проверки не проводят в связи с мораторием.