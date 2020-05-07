РИАМО - 7 мая. Медицинские маски будут продаваться в автобусах Подмосковья, при этом заплатить за них можно будет с помощью карты «Стрелка» или банковской картой, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 12 мая в Московском регионе вводится масочный режим. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в транспорте и такси запрещено ездить без маски или респиратора», - говорится в сообщении.

Ранее эксперты оценили введение масочного режима в Московской области. Так, руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала введение режима «своевременным и правильным».

Медик напомнила, что маска предохраняет жителей региона от заражения. Если человек сам является носителем инфекции, то маска является препятствием для распространения коронавируса. Также специалист объяснила, что одноразовые маски нужно использовать только один раз, а многоразовые маски после использования нужно стирать и проглаживать горячим утюгом.

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