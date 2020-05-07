РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 мая. Для жителей подмосковных Котельников 8 мая состоится концерт военных песен в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Жители смогут посетить онлайн-концерт Елены Комаровой и группы «Калина folk», на котором прозвучат самые любимые песни военных лет», - говорится в сообщении.

Посмотреть трансляцию можно в Instagram-аккаунтах @kulturakotelniki, @press_kotelniki, @kotelniki.info, она начнется утром.

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