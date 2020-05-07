РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. В подмосковных Люберцах могут расширить улицу 8 Марта, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В четверг он ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения. Жительница дома №43 на улице 8 Марта поинтересовалась, будут ли расширять улицу, ведь там планируют заселять большой жилой комплекс.

«Улица 8 Марта отделяет нас от Москвы. На сегодняшний день проекта расширения нет, но мы думаем над этим», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что есть предпроектные решения, и в перспективе улицу расширят.

«В ближайшие год-два будем прорабатывать вопрос», - заключил Ружицкий.