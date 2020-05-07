РИАМО - 7 мая. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы многоэтажные дома в подмосковном Дмитровском округе украшают многометровыми георгиевскими лентами, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Девятого мая в Дмитрове и еще 15 населенных пунктах пройдут праздничные акции во дворах - всего будет задействовано 20 дворовых территорий», - добавляется в сообщении.

Фото огромных георгиевских ленточек на фасадах домов уже появились в соцсетях. Так, в Instagram-аккаунте «Это Дмитров, детка!» опубликовали снимок ленты на улице Некрасова в Катуаре. Черно-оранжевое полотно растянулось на несколько этажей, сверху и снизу от него в окнах разместили российские триколоры.

Еще одна гигантская ленточка появилась в Целееве – она спускается по балконам многоэтажного дома почти до земли.

«В Дмитрове на Московской, 8 также украсили балконы со стороны улицы», - добавила пользовательница соцсети samsonova77.

В этом году из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции мероприятия в честь Дня Победы проводятся в новых форматах. Например, акция «Бессмертный полк», посвященная 75-летию Победы, состоится в онлайн-режиме.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>