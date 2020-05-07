РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. В подмосковных Люберцах на время режима самоизоляции заварили входы на ряд спортивных площадок, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг он ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения.

«Некоторые жители, особенно молодые парни, посещали спортивные площадки, подвергали себя и окружающих риску. Поэтому нам пришлось заварить входы на ряд площадок», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что ранее на входах висели замки, но жители их ломали.

За сутки в Подмосковье выявили 842 случая коронавируса. За весь период было выявлено 17432 случая Covid-19.

Все жители Подмосковья обязаны соблюдать самоизоляцию и выходить из дома только по веским причинам. Кроме того, жителям региона строго рекомендуется носить маски в общественных местах. С 12 мая средства защиты нужно будет использовать в обязательном порядке.

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