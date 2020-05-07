РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий выразил благодарность жителям округа за соблюдение режима самоизоляции.

В четверг он ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения.

«Я хочу поблагодарить жителей Люберец - в целом режим самоизоляции соблюдается. Но я даю отчет, что у всех разные жилищные условия, иногда тяжело бывает вместе находиться, когда в двушке (проживают - ред.) 4-5 человек», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что в округе работают порядка 80 патрулей с участием полиции, Росгвардии и других ведомств. Они следят за соблюдением режима самоизоляции.

«Сегодня индекс самоизоляции был 2,9 балла, это плохо. Над набраться терпения», - заключил Ружицкий.

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