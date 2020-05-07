РИАМО - 7 мая. Строительство кассового зала началось в восточном вестибюле станции «Зюзино» южного участка Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Станция будет расположена в районе пересечения улицы Каховки и Севастопольского проспекта. Она запроектирована с двумя подземными вестибюлями.

«Также в этой части станционного комплекса ведутся работы по сооружению наклонной конструкции, где в будущем будут монтироваться эскалаторные ленты», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Протяженность южного участка Большой кольцевой линии от станции метро «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» составит семь километров, на нем разместятся три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино». Участок планируется достроить в следующем году.

Станция «Проспект Вернадского» БКЛ образует пересадочный узел с одноименной станцией Сокольнической линии, станция «Калужская» – со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии. Станция «Улица Новаторов» БКЛ станет пересадочной со станцией «Улица Новаторов» Коммунарской линии.

В районе Зюзино развернута огромная программа реновации, большинство жителей переедут из хрущевок в новые дома. В центре района появится станция метро «Зюзино», которая улучшит транспортную доступность.