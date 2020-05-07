РИАМО - 7 мая. В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне пассажирам «Мострансавто» на автостанциях и автовокзалах подарят 10 тысяч георгиевских ленточек, их можно будет найти в прикассовых зонах и специальных коробочках на приборной панели, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«На фоне пандемии коронавируса особенно важно создать для наших пассажиров праздничную атмосферу. Георгиевская ленточка – символ мужества, воинской доблести, символ Победы. В рамках действующих ограничений все ленточки будут раздаваться с учетом требований безопасности», – говорится в сообщении.

С учетом текущей ситуации по коронавирусу ленточки раздадут бесконтактно: в автобусах их разместят в коробочках на приборной панели, а на автостанциях и автовокзалах – в прикассовых зонах.

В период с 9 по 12 мая в автобусах транспортного предприятия, которые курсируют по пригородным и междугородним маршрутам, прозвучат около 100 аудиороликов о региональных достопримечательностях, которые посвящены Великой Отечественной войне.

В салонах автобусов прозвучат также мини-сообщения о городах, которые носят почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», о памятниках, монументах, композициях, тематических музеях.

В 2020 году 9 мая россияне отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Акцию «Бессмертный полк» перевели в онлайн-режим. К празднику в Подмосковье проверили памятники и места захоронения солдат в рамках акции «Мемориал».

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