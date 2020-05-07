РИАМО - 7 мая. В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне пассажирам «Мострансавто» на автостанциях и автовокзалах подарят 10 тысяч георгиевских ленточек, их можно будет найти в прикассовых зонах и специальных коробочках на приборной панели, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«На фоне пандемии коронавируса особенно важно создать для наших пассажиров праздничную атмосферу. Георгиевская ленточка – символ мужества, воинской доблести, символ Победы. В рамках действующих ограничений все ленточки будут раздаваться с учетом требований безопасности», – говорится в сообщении.
С учетом текущей ситуации по коронавирусу ленточки раздадут бесконтактно: в автобусах их разместят в коробочках на приборной панели, а на автостанциях и автовокзалах – в прикассовых зонах.
В период с 9 по 12 мая в автобусах транспортного предприятия, которые курсируют по пригородным и междугородним маршрутам, прозвучат около 100 аудиороликов о региональных достопримечательностях, которые посвящены Великой Отечественной войне.
В салонах автобусов прозвучат также мини-сообщения о городах, которые носят почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», о памятниках, монументах, композициях, тематических музеях.
В 2020 году 9 мая россияне отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Акцию «Бессмертный полк» перевели в онлайн-режим. К празднику в Подмосковье проверили памятники и места захоронения солдат в рамках акции «Мемориал».
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (1/12)
1. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». Кто первым сообщил о начале войны по радио 22 июня 1941 года?
Верно, в октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
2) В 50 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
3) В 11 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (4/12)
4. Какие населенные пункты в Московской области удостоены звания «Город воинской славы» за мужество оборонявших их жителей?
Верно. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. Кроме Береста, Егорова и Кантарии также называют фамилии Провоторова, Булатова, Сорокина и других.
2) Антоненко, Веретенников и Ломидзе
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
3) Смирнов и Васильченко
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (10/12)
10. Вопрос с подвохом. Когда закончилась Великая Отечественная война?
Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). Так что все три даты можно считать верными.
2) 8 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
3) 9 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (11/12)
Поздравляем! Ты ответил правильно на большинство вопросов. Возможно, история военных событий и исторические реконструкции – твое хобби. Или ты – учитель истории и у тебя к этой теме профессиональный интерес.
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