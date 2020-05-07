РИАМО - 7 мая. Эксперты кибербезопасности рассказали о популярных словах, используемых при создании пароля, зачастую россияне зашифровывают свои увлечения либо интересы, сообщает Федеральное агенство новостей.

Специалисты компании ID Agent уточнили, что они проверили более двух миллиардов комбинаций, которые доступны в даркнете. Среди популярных паролей оказались виды спорта и названия команд. Секретные комбинации часто представлены словами «футбол», «хоккей» и «теннис».

«Не менее популярны имена известных персонажей мультфильмов и кино. Среди них оказались Микки Маус, Супермен и Бэтмен. Более ответственные пользователи к цифрам в своих паролях добавляют буквы. Часто за ними скрываются названия музыкальных групп, таких как Blink 182 и Rush», – отмечается в материале.

Также одним из популярных способов создания пароля является использование собственного имени.

Ранее российские банки в условиях эпидемии коронавируса начали выявлять новые уловки мошенников с использованием социальной инженерии с целью выманить у клиентов личные данные и даже оформить на них кредит онлайн.

В Сбербанке отметили, что у них используется сложная система аутентификации клиента, поэтому пресекаются любые попытки оформить кредит на чужое имя.

В Промсвязьбанке сообщили, что мошенники часто используют классическую схему: под видом сотрудников банка обзванивают клиентов и пытаются выманить реквизиты карты и пароли от онлайн-банка. В банке отметили, что все попытки злоумышленников тщетны.