РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 мая. В подмосковных Люберцах раздали порядка 500 георгиевских ленточек в ходе акции, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В четверг в Люберцах состоялась акция «Георгиевская ленточка».

«В ходе нее волонтеры раздали прохожим порядка 500 георгиевских ленточек. Ко Дню Победы в городском округе подготовлено 16 тысяч георгиевских ленточек, их раздадут на улице и передадут в общественные организации. Сегодня на улице ленты вручали активисты движения «Волонтеры Победы» из Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина», – сказал глава округа Владимир Ружицкий.

Каждый волонтер использовал средства индивидуальной защиты – маску и перчатки.

По словам Ружицкого, в 2020 году из-за пандемии коронавируса большая часть ленточек была передана непосредственно в молодежные и ветеранские организации.

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