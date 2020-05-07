РИАМО – 7 мая. Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект, который предполагает расширение перечня сфер, в которых автоматически продлят действие лицензий, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Документ предусматривает внесение коррективов в ряд федеральных законов для принятия неотложных мер, направленных на обеспечение развития экономики в условиях пандемии коронавируса», – говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, предусматривается продление срока действия разрешений и документов, которые касаются осуществления работы такси, сферы туризма и гостиничного бизнеса. Данная мера коснется 1,5 тысяч гостиниц и высвободит средства в объеме 75,8 миллионов рублей.

Также законопроект коснется результатов проведения специальной оценки условий труда (автоматически продлят свыше 1,2 тысяч сертификатов), обучения по охране труда либо проверки знаний в соответствии с требованиями охраны труда.

Мера коснется и аттестации аварийно-спасательных служб и формирований, в том числе затронет 12 тысяч спасателей и около 300 служб и формирований.

Ранее Минэкономразвития внесло на рассмотрение законопроект, который дает право правительству устанавливать особенности предоставления госуслуг в регионах в условиях распространения коронавируса.