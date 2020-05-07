РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В саду камней Памяти и Славы в Подольске установили указатель с табличками городов-героев и крепости-героя, а соседний дом украсили георгиевской лентой и поздравлением с Днем Победы, сообщил «РИАМО в Подольске» создатель народного проекта Виктор Макаров.

Во дворе дома №11 на улице Генерала Смирнова благоустраивают сад камней в честь 75-летия со Дня Победы. На его территории уже разместили 13 пятитонных камней из городов-героев России и Беларуси, Донецка и Луганска, одной крепости-героя. Недавно там высадили деревья и кустарники, вскоре планируют украсить все луговыми цветами.

«Ко Дню Победы в саду камней Памяти и Славы мы установили указатель с названиями 13 городов-героев и одной крепости-героя, на которых есть информация о том, сколько километров до них добираться и в какой стороне они находятся. Также украсили дом - на нем появились георгиевская лента и поздравление с Днем Победы», - сказал Макаров.

О подвигах защитников городов России посетители Сада камней смогут узнать, отсканировав QR-код на камне.

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