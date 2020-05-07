РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В саду камней Памяти и Славы в Подольске установили указатель с табличками городов-героев и крепости-героя, а соседний дом украсили георгиевской лентой и поздравлением с Днем Победы, сообщил «РИАМО в Подольске» создатель народного проекта Виктор Макаров.
Во дворе дома №11 на улице Генерала Смирнова благоустраивают сад камней в честь 75-летия со Дня Победы. На его территории уже разместили 13 пятитонных камней из городов-героев России и Беларуси, Донецка и Луганска, одной крепости-героя. Недавно там высадили деревья и кустарники, вскоре планируют украсить все луговыми цветами.
«Ко Дню Победы в саду камней Памяти и Славы мы установили указатель с названиями 13 городов-героев и одной крепости-героя, на которых есть информация о том, сколько километров до них добираться и в какой стороне они находятся. Также украсили дом - на нем появились георгиевская лента и поздравление с Днем Победы», - сказал Макаров.
О подвигах защитников городов России посетители Сада камней смогут узнать, отсканировав QR-код на камне.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (1/12)
1. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». Кто первым сообщил о начале войны по радио 22 июня 1941 года?
Верно, в октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
2) В 50 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
3) В 11 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (4/12)
4. Какие населенные пункты в Московской области удостоены звания «Город воинской славы» за мужество оборонявших их жителей?
Верно. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. Кроме Береста, Егорова и Кантарии также называют фамилии Провоторова, Булатова, Сорокина и других.
2) Антоненко, Веретенников и Ломидзе
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
3) Смирнов и Васильченко
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (10/12)
10. Вопрос с подвохом. Когда закончилась Великая Отечественная война?
Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). Так что все три даты можно считать верными.
2) 8 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
3) 9 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (11/12)
Поздравляем! Ты ответил правильно на большинство вопросов. Возможно, история военных событий и исторические реконструкции – твое хобби. Или ты – учитель истории и у тебя к этой теме профессиональный интерес.
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