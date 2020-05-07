РИАМО - 7 мая. Сеть «Галамарт» выступила партнером Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», получить ленточку можно будет на кассе магазинов сети по 9 мая включительно, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Также главный символ Дня Победы можно получить вместе с доставкой из магазинов сети. При совершении покупок на сайте сети стоимостью выше 500 рублей доставка осуществляется бесплатно.

«Георгиевская ленточка – символ памяти о Победе, одержанной нашими прадедами в Великой Отечественной Войне. Ежегодно мы прикрепляем ленточки к воротникам, чтобы выразить восхищение перед подвигом ветеранов и почтить память погибши», - говорится в сообщении.

пресс-служба сети "Галамарт" пресс-служба сети "Галамарт" пресс-служба сети "Галамарт" пресс-служба сети "Галамарт" 1 из 4

Получить георгиевскую ленточку может каждый посетитель магазинов «Галамарт». При этом не обязательно совершать покупки — получить ленточку можно просто зайдя в магазин.

Узнать о городах, которые участвуют в акции, а также сроках и условиях ее проведения можно на сайте www.galamart.ru или по телефону: 8-800-333-4-000.

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