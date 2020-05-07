РИАМО – 7 мая. Ученые разработали новое средство, которое эффективно удаляет микробы и вирусы с поверхностей на три месяца, сейчас его тестирование завершено, сообщает Nation News.

Главное преимущество новинки заключается в длительном периоде ее непрерывного действия — три месяца.

«Средство наносят на поверхность, оно ее дезинфицирует и ежедневно убивает новую заразу, которая окажется в зоне распыления», – отмечается в материале.

Сейчас продажа этого средства придется как нельзя кстати. Представленный в Гонконге распылитель будет наиболее эффективен для дезинфекции школ, больниц и общественного транспорта.

Его продажа начнется в мае. Однако пока средство купить можно будет только в Гонконге и стоит оно не дешево.