РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. Жителей подмосковных Люберец призвали сообщать в полицию о нарушениях правил пожарной безопасности в лесах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

С наступлением пожароопасного периода сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» регулярно обследуют административные участки на предмет защищенности населенных пунктов от лесных пожаров. Они информируют жителей о наступлении пожароопасного периода, а также о возможной уголовной и административной ответственности, которая наступает в случае поджога лесной растительности.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка, безопасности и недопущения возникновения очагов возгорания на территории городского округа, полицейские рекомендуют гражданам воздержаться от разведения костров в лесных массивах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение правил пожарной безопасности в лесных массивах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Призываем незамедлительно информировать правоохранительные органы о возникновении пожара или ухудшении пожароопасной обстановки на территории городского округа, сообщив в дежурную часть по телефону: 8(495)554-93-94 или по номеру 112», - говорится в сообщении.

Санкция статьи 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» предусматривает максимальное наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц в размере 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.

В случае причинения ущерба лесному фонду в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность по статье 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 3 миллионов рублей.