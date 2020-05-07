РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В одном из домов на улице Генерала Смирнова в Подольске не будет холодной воды 8 мая из-за проведения работ по замене пожарного гидранта, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что 8 мая с 10:00 до 11:00 не будет подаваться холодное водоснабжение по адресу: улица Генерала Смирнова, дом №11. В этот день будут проводиться работы по замене пожарного гидранта», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.