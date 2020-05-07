Главное о «масочном» режиме в Москве и Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении «масочного» режима еще 30 апреля. Решение было принято согласно предписанию главного санитарного врача региона. С 1 по 11 мая жителям Подмосковья было рекомендовано носить защитные маски или респираторы при выходе из дома, а с 12 мая это требование становится строго обязательным к исполнению. Закреплена данная норма постановлением губернатора Московской области от 01.05.2020 № 222-ПГ.

Также с 12 мая обязательным становится использование «средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук» для москвичей. Это требование закреплено в указе мэра Москвы от 7 мая № 55-УМ.

«Использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости», – написал Сергей Собянин в своем блоге.

Стоит отметить, что подмосковным нормативным актом установлено только обязательное ношение маски, в то время как мэр Москвы указом ввел и «масочный», и «перчаточный» режимы.

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