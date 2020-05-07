Главное о «масочном» режиме в Москве и Подмосковье

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о.)Бронницы (г.о.)Богородский городской округ

В

Воскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о.)Домодедово (г.о.)Дмитровский городской округДубна (г.о.)Долгопрудный (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Котельники (г.о.)Кашира (г.о.)Красногорск (г.о.)Коломенский городской округ

Л

Лобня (г.о.)Ленинский городской округЛюберцы (г.о.)Лотошино (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)

М

Можайский городской округМытищи (г.о.)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОзеры (г.о.)Одинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)Пущино (г.о.)Пушкинский городской округПротвино (г.о.)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о.)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о.)Серпухов (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серебряные Пруды (г.о.)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шаховская (г.о.)Шатура (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электросталь (г.о.)Электрогорск (г.о.)
+16˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Все о коронавирусеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-Центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ Коломне
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ Коломне
Спецпроекты
Все о коронавирусеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-Центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Главное о «масочном» режиме в Москве и Подмосковье
Шпаргалки

Главное о «масочном» режиме в Москве и Подмосковье

В Московском регионе с 12 мая в целях защиты здоровья граждан становится обязательным ношение масок в общественных местах.
  Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
1

Нормативные акты

© сайт мэра Москвы,   Юлия Иванко

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении «масочного» режима еще 30 апреля. Решение было принято согласно предписанию главного санитарного врача региона. С 1 по 11 мая жителям Подмосковья было рекомендовано носить защитные маски или респираторы при выходе из дома, а с 12 мая это требование становится строго обязательным к исполнению. Закреплена данная норма постановлением губернатора Московской области от 01.05.2020 № 222-ПГ. 

Читайте также:
Как правильно подобрать медицинскую маску

Также с 12 мая обязательным становится использование «средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук» для москвичей. Это требование закреплено в указе мэра Москвы от 7 мая № 55-УМ. 

«Использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости», – написал Сергей Собянин в своем блоге.

Стоит отметить, что подмосковным нормативным актом установлено только обязательное ношение маски, в то время как мэр Москвы указом ввел и «масочный», и «перчаточный» режимы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>> 

2

Где нужно носить маски

Маски, респираторы или другие средства защиты дыхания, а также перчатки следует надевать в общественных местах – то есть в местах торговли, аптеках, общественном транспорте (включая такси), на всех работающих предприятиях и в медицинских учреждениях. Носить защитную маску нужно и на остановках общественного транспорта.

Помимо аптек и магазинов, комплекты из масок и перчаток уже начали продавать в вендинговых аппаратах на некоторых станциях московского метро. Один комплект стоит 50 рублей.

Будет ли дефицит товаров? Разбираемся со специалистами>>

3

Как будут штрафовать нарушителей

© Пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области

В Москве штраф за нахождение в общественных местах без маски будет составлять 4 тысячи рублей, в транспорте – 5 тысяч рублей. Такие суммы предусмотрены столичным кодексом об административных правонарушениях.

Согласно подмосковному КоАП, штраф за нарушение требований режима повышенной готовности составляет 4 тысячи рублей.

Контролировать наличие масок у граждан в транспорте смогут сотрудники полиции, ГИБДД и иных правоохранительных органов. Проверять соблюдение соответствующих норм на работающих предприятиях будет Роспотребнадзор.

Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

ПодмосковьеМоскваЗдоровьеКоронавирус из Китая
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Следующий материал
Загрузка...

На главной

Показать ещё