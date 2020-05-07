Главное о «масочном» режиме в Москве и Подмосковье

Нормативные акты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении «масочного» режима еще 30 апреля. Решение было принято согласно предписанию главного санитарного врача региона. С 1 по 11 мая жителям Подмосковья было рекомендовано носить защитные маски или респираторы при выходе из дома, а с 12 мая это требование становится строго обязательным к исполнению. Закреплена данная норма постановлением губернатора Московской области от 01.05.2020 № 222-ПГ.
Также с 12 мая обязательным становится использование «средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук» для москвичей. Это требование закреплено в указе мэра Москвы от 7 мая № 55-УМ.
«Использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости», – написал Сергей Собянин в своем блоге.
Стоит отметить, что подмосковным нормативным актом установлено только обязательное ношение маски, в то время как мэр Москвы указом ввел и «масочный», и «перчаточный» режимы.
Где нужно носить маски
Маски, респираторы или другие средства защиты дыхания, а также перчатки следует надевать в общественных местах – то есть в местах торговли, аптеках, общественном транспорте (включая такси), на всех работающих предприятиях и в медицинских учреждениях. Носить защитную маску нужно и на остановках общественного транспорта.
Помимо аптек и магазинов, комплекты из масок и перчаток уже начали продавать в вендинговых аппаратах на некоторых станциях московского метро. Один комплект стоит 50 рублей.
Как будут штрафовать нарушителей
В Москве штраф за нахождение в общественных местах без маски будет составлять 4 тысячи рублей, в транспорте – 5 тысяч рублей. Такие суммы предусмотрены столичным кодексом об административных правонарушениях.
Согласно подмосковному КоАП, штраф за нарушение требований режима повышенной готовности составляет 4 тысячи рублей.
Контролировать наличие масок у граждан в транспорте смогут сотрудники полиции, ГИБДД и иных правоохранительных органов. Проверять соблюдение соответствующих норм на работающих предприятиях будет Роспотребнадзор.
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