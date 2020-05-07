РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Рабочие в Подольске устранили провал асфальта у канализационного люка на Большой Зеленовской улице по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой устранить провал люка на Большой Зеленовской улице. Он отметил, что появились углубление и значительные трещины на асфальте возле люка.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу провала люка на проезжей части автодороги по улице Большая Зеленовская и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению провала люка выполнены», - сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.