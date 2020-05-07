РИАМО - 7 мая. Московские следователи проверят информацию СМИ об избиении несовершеннолетних подростков и женщины на юге столицы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в квартире на юге столицы мужчина избил свою супругу и двоих сыновей в возрасте 11 и 17 лет. Согласно этой информации, врачи зафиксировали у потерпевших множественные ушибы и кровоподтеки.

«Следствие проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление фактов, указанных в информации», – сказала Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.