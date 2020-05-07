РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. Георгиевские ленты и российский триколор появились на шести многоэтажных домах Балашихи в преддверии 75-летия Победы, праздничная атрибутика будет размещена до 12 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мы с огромным удовольствием приняли участие в этой акции, видим, что и жители остаются довольны. Материалом для украшения нас обеспечила администрация Балашихи, который рассчитан на шесть домов, четыре из которых расположены на улице Дмитриева. Здесь под контролем руководящего состава работает бригада из четырех человек», - сказала руководитель обособленного подразделения управляющей организации Яна Анастасьина.

Она добавила, что украшают самые высокие угловые подъезды, которые выходят на Щелковское шоссе для того, чтобы была наибольшая обзорность. Если позволяют хорошие погодные условия, то на один подъезд уходит около часа.

Еще два 25-этажных дома украшены в жилом комплексе на Балашихинском шоссе. Праздничная атрибутика будет размещена на подъездах до 12 мая включительно. В 2021 года акцию планируют повторить.

Также к ней могут присоединиться и жители жилого комплекса. Для них в офисе управляющей организации на улице Дмитриева, 24 подготовлено около 200 российских флагов, которые можно бесплатно взять и украсить ими балконы в своих квартирах.

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