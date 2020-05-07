РИАМО – 7 мая. Yota запустила проект easy.yota.ru, чтобы подбодрить пользователей и отвлечь от плохих новостей, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«Мы не хотим рассказывать пользователям, как правильно самоизолироваться и что делать, не выходя на улицу, чему можно научиться дома, как встречаться с друзьями, не встречаясь с ними. И даже не будем пытаться прогнозировать, когда все закончится», - пояснил менеджер проекта Александр Липин.

Он рассказал, что в Yota хотят напомнить о тех простых вещах, которыми еще все успеют насладиться.

Речь идет о таких лозунгах, как «Вам еще оттопчут белые кроссовки в автобусах», «На концерте кто-нибудь впереди обязательно начнет снимать на телефон», «Мы тоже бесцельно бродим по комнате, это нормально».

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