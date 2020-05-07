РИАМО - 7 мая. Порядка 10% работников предприятий промышленной отрасли Москвы в обязательном порядке должны пройти тестирование на коронавирус до 31 мая, чтобы осуществлять трудовую деятельность на производстве, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Кроме того, с 1 июня проводить такой объем тестов должны будут каждые 15 дней. А в тех организациях, где социальную дистанцию между стационарными рабочими местами обеспечить нельзя, должны быть установлены разделительные перегородки.

«Для соблюдения мер безопасности все сотрудники должны носить перчатки и маски, использовать антисептики для рук. Предприятия также должны обеспечить социальную дистанцию между работниками и контролировать состояние их здоровья. Часть правил уже знакома тем, кто не прекращал свою деятельность на период пандемии. В таком режиме они работают уже больше месяца», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 мая в столице смогут возобновить работу предприятия автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена.

Таким образом, на работу вернутся порядка 200 тысяч человек. В период ограничений лишь 350 из 720 промышленных предприятий Москвы продолжали свою работу. Это ОПК, пищевая и фармацевтическая отрасли, производители медицинского оборудования, стройматериалов для больниц, антисептиков, масок и других товаров, которые помогают бороться с распространением эпидемии. Поэтапное восстановление деятельности остальных предприятий начнется с 12 мая.

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Текстовая трансляция

7 МАЯ

- Требование носить маски и перчатки затронет пассажиров столичных такси.



- Оформленные в Москве рабочие пропуска будут действовать до 31 мая. Процедура получения цифровых пропусков для разовых поездок не меняется.

- Столичным школьникам выставят годовые оценки до 15 мая. С 18 до 31 мая дистанционное обучение будет проводиться в режиме консультаций

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Москве по 31 мая.

- Очередная тотальная дезинфекция дорог пройдет в столице 8 мая. Всего будет обработано свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Москвичей будут штрафовать на 5 тыс руб за отсутствие маски в общественном транспорте. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности будут штрафовать и в других общественных местах.

- Госпиталь в выставочном центре «Крокус‑экспо» планируют открыть 12 мая. Медики, лечащие зараженных коронавирусом, будут проживать в пятизвездочной гостинице.

- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.

То, что мы их (зараженных – ред.) выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, это около 300 тысяч. Наша задача - максимально выявить этих людей

- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.



- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.

- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.

Хотим узнать ваше мнение Экономите ли вы во время самоизоляции? 31% Да, экономлю на всем 31% Покупаю только дешевые продукты 31% Сэкономил(-а) на отдыхе и развлечениях 31% Достаточно экономии на транспорте (бензине) 31% Траты остались прежними Результаты

- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев

- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.

- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.