РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мая. В подмосковном Красногорске к 9 мая завершат благоустройство почти 90 объектов воинской славы, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

До 9 мая в горокруге Красногорск завершится ремонт и благоустройство памятников, мемориалов, обелисков и мемориальных досок, посвященных подвигу народа в Великой Отечественной войне.

«В рамках госконтракта большой капремонт предусмотрен на 24 объектах, на 20 он уже завершен, на остальных - работы вышли на финишную прямую. В рамках текущего содержания объектов воинской славы специалисты МКУ «Единая служба заказчика», МБУ «Красногорская городская служба» и МАУК «Парки Красногорска» благоустроили 23 объекта», - сказал замглавы администрации горокруга Красногорск по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Кроме того, еще 19 мемориалов благоустроены силами красногорских предприятий и войсковых частей, 22 объекта приведены в порядок за счет средств управляющих организаций и в рамках шефства школ округа.

«По восьми адресам проведена высадка кустарников и деревьев, на территории ряда мемориалов ведутся работы по высадке цветов», - заключается в материале.