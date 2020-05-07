РИАМО - 7 мая. Представители госструктур на онлайн-встрече с садоводами 8 мая в 14:00 объяснят, как прописаться на даче, и каким требованиям должна соответствовать недвижимость, чтобы это стало возможным, говорится в сообщении министерства имущественных отношений Московской области.

В 2019 году вступил в действие закон, который разрешил жителям прописку в садоводческих товариществах. Для многих это стало возможностью создать дополнительные имущественные активы за городом.

«Однако, чтобы дачный дом стал таким активом, необходимо соблюдение определенных условий – земельный участок должен иметь соответствующий вид разрешенного использования, а дом должен быть жилым, капитальным и соответствовать градостроительным нормам», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что не нужно доказывать, что дачный дом является единственным жильем. Если человек хочет прописаться за городом и построил капитальный дом, который признан жилым, то это его право.

Спикерами традиционно выступят заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев и представитель МОБТИ.

В ходе встречи садоводы и дачники узнают, какие требования предъявляются к участку и дому для признания его жилым, получат пошаговую инструкцию по переводу дома в жилой, а также узнают о скидках и акциях Московского областного БТИ.

Участвовать в онлайн-встречах проекта «Цифровые СНТ Подмосковья» можно еженедельно в Instagram-аккаунте Союза дачников Подмосковья @souzdachnikov, а следить за актуальной информацией о недвижимости и землеустройстве – в Telegram-каналах партнеров проекта: министерства имущественных отношений Подмосковья @mio_mo, Союза дачников Подмосковья @selsov, Московского областного БТИ @mobti.

Молодые дачники в Подмосковье: кто выкладывает помидоры в Instagram и сажает тыквы>>