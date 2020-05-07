РИАМО - 7 мая. По результатам онлайн-шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2020 года станет ясно, будет ли акция в дальнейшем проходить не только на улицах страны, но и в формате онлайн, сообщил журналистам в четверг сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Вывод мы сделаем по результатам этого онлайн-шествия. Если людям понравится, если люди душой к этому обратятся, точно так же, как и к реальному шествию 9 Мая, то, полагаю, это будет продолжено», — сказал Макаров.

Он добавил, что в настоящее время уже создана виртуальная база героев — участников Великой Отечественной войны. В будущем она будет совершенствоваться и пополняться. Кроме того, это дает стимул для развития уровня цифровизации нашей страны.

Онлайн-формат проведения акции «Бессмертный полк» также способен объединить большее количество людей как в крупных городах, так и глубинках.

Онлайн-акция «Бессмертный полк» начнется в 2 часа ночи по московскому времени в День Победы в Петропавловске-Камчатском. За неделю поступило около 2 миллионов заявок на участие в акции.

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