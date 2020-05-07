РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. Ветеранам из подмосковных Люберец вручат письма-треугольники к 75-летию Великой победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Почти 400 тысяч писем-треугольников вместе с персональными поздравлениями президента РФ Почта России доставит ветеранам Москвы и Московской области. До конца года такую корреспонденцию можно бесплатно отправить в любую точку страны, поскольку на нее нанесен знак почтовой оплаты», - говорится в сообщении.

Письмо представляет собой лист бумаги со специальным трафаретом для удобства складывания в треугольник - так, как это делалось в военное время. В ту пору особая схема складывания не требовала конверта, адрес писался на наружной стороне листа. Перевозка писем для бойцов была таким же приоритетом, как доставка оружия и патронов. Всего с 1941 по 1945 год почтовая служба доставила более 6 миллиардов фронтовых писем.

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