РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. Целостность плиточного покрытия восстановили во дворе дома на Московской улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи обратился на портал с жалобой на разрушенный тротуар во дворе дома №10 по центру пешеходной зоны напротив интернет-магазина. Он отметил, что плитка провалилась, а под ней образовалась глубокая яма, ушел грунт, и есть вероятность, что провалятся и соседние плитки. Житель попросил устранить проблему.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение и сообщает, что 6 мая по указанному адресу проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению разрушения проведены», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.