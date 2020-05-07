РИАМО - 7 мая. Введение обязательного режима ношения масок в общественных местах Подмосковья назвала своевременным и правильным руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Она отметила, что риск заболеть по-прежнему высок.
«Очень большое количество заболевших, очень большое количество бессимптомных носителей, то есть инфицированных, но в настоящий момент не проявляющих никакую симптоматику. Маска предохраняет нас от заражения. Если человек сам является носителем инфекции, то маска, безусловно, будет препятствием для распространения», — сказала Руженцова.
Специалист объяснила, что маска действует не более двух-трех часов, иногда и меньше, в зависимости от влажности. Если маска стала влажной ее нужно сменить. Одноразовые маски нужно использовать только один раз. Многоразовые маски после использования нужно стирать и проглаживать горячим утюгом.
С 1 мая в Подмосковье рекомендует носить маски в общественных местах в связи с распространением коронавируса, с 12 мая это правило станет обязательным.
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Необходимо правильно использовать защитные маски, чтобы избежать риск заражения инфекцией >>> По мнению советника директора центрального НИИ эпидемиологии по научной работе, академика РАН Виктора Малеева введение в Подмосковье «масочного режима» - очень нужное решение. «Маски носить надо обязательно, потому что другой защиты нет. Люди не только сами себя должны беречь, но и думать о своих близких, об окружающих. Это очень правильно - введение масочного режима», - сказал Виктор Малеев. Академик подчеркнул, что необходимо правильно носить маски. Они должны плотно прилегать к лицу, полностью закрывая подбородок. Кроме того, маску нужно регулярно менять. «Я сейчас часто вижу, как неправильно носят маски: нос открыт, рот открыт. А ведь необходимо закрывать органы дыхания - это главное! Надо смотреть, чтобы она прилегала достаточно плотно. Самая лучшая маска, у которой для носа есть зажимчик. Нужно также следить за тем, когда она начинает увлажняться. Если у вас кашель, нужно поменять маску, потому что в этом случае она может стать резервуаром микробов и вирусов, - сказал Виктор Малеев. - Сейчас масок достаточно, они везде продаются. Поэтому ими надо пользоваться. Это очень хорошая профилактика распространения коронавирусной инфекции». Академик также рекомендует почаще мыть руки и использовать по возможности перчатки: «Если вы ходите куда-то, трогаете предметы, особенно в магазине, конечно, надо мыть руки. Но поскольку вы не всегда это можете делать, проще носить перчатки - резиновые, которые легко утилизируются. Потом их снял и выбросил». #нашеподмосковье
Текстовая трансляция
7 МАЯ
- Требование носить маски и перчатки затронет пассажиров столичных такси.
- Оформленные в Москве рабочие пропуска будут действовать до 31 мая. Процедура получения цифровых пропусков для разовых поездок не меняется.
- Столичным школьникам выставят годовые оценки до 15 мая. С 18 до 31 мая дистанционное обучение будет проводиться в режиме консультаций
- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Москве по 31 мая.
- Очередная тотальная дезинфекция дорог пройдет в столице 8 мая. Всего будет обработано свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Москвичей будут штрафовать на 5 тыс руб за отсутствие маски в общественном транспорте. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности будут штрафовать и в других общественных местах.
- Госпиталь в выставочном центре «Крокус‑экспо» планируют открыть 12 мая. Медики, лечащие зараженных коронавирусом, будут проживать в пятизвездочной гостинице.
- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.
- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.
- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.
- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.
Экономите ли вы во время самоизоляции?
- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев
- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.
- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.
- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.
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