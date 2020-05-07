РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Сотрудники управляющей компании Подольска выполнили монтаж гидрокомпенсатора на тепловой подстанции микрорайона Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты управляющей компании МУП «СЕЗ» планомерно производят ремонтно-профилактические работы оборудования на вверенных им участках. На этот раз они выполнили монтаж гидрокомпенсатора на ЦТП-1 (центральной тепловой подстанции, - ред.) микрорайона Климовск», - говорится в сообщении.

Также на днях УК завершила ремонтные работы на ЦТП-7. Работы проводились в рамках подготовки к новому отопительному сезону.