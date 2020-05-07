РИАМО - 7 мая. В День Победы шествие «Бессмертного полка» в онлайн-формате начнется в 2 часа ночи по московскому времени, сообщил журналистам в четверг сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.
«Количество заявок растет с каждым днем. <...> Прием анкет в онлайн-шествии мы будем продолжать 9 мая до 15:00 по московскому времени. <...> Шествие начнется 9 мая в 11:00 утра в Петропавловске-Камчатском. В Москве это будет 2:00 часа ночи. И пойдет планомерно с востока на запад, подсоединяя к себе все новые и новые регионы», — сказал Макаров.
По его словам, посмотреть трансляцию и увидеть своего ветерана можно будет в прямом эфире по федеральным каналам, в интернете, на медиаэкранах, а также на сайтах «Бессмертного полка России» и «Международного Бессмертного полка».
«За неделю проекту «Бессмертный полк» в формате онлайн поступило около двух миллионов заявок на участие», — добавил Макаров.
Онлайн-шествие продлится столько дней, сколько потребуется, чтобы уделить время каждому ветерану из заявок участников. Макаров также добавил, что кульминацией празднования 9 мая станет акция по исполнению песни «День Победы» в 19:00 с балконов или из окон квартир.
Дачникам также предложили принять участие в акции «Сад памяти». Они могут посадить любое дерево на участке и опубликовать в социальных сетях историю с подробностями о том, кому оно посвящено.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (1/12)
1. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». Кто первым сообщил о начале войны по радио 22 июня 1941 года?
Верно, в октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
2) В 50 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
3) В 11 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (4/12)
4. Какие населенные пункты в Московской области удостоены звания «Город воинской славы» за мужество оборонявших их жителей?
Верно. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. Кроме Береста, Егорова и Кантарии также называют фамилии Провоторова, Булатова, Сорокина и других.
2) Антоненко, Веретенников и Ломидзе
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
3) Смирнов и Васильченко
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (10/12)
10. Вопрос с подвохом. Когда закончилась Великая Отечественная война?
Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). Так что все три даты можно считать верными.
2) 8 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
3) 9 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (11/12)
Поздравляем! Ты ответил правильно на большинство вопросов. Возможно, история военных событий и исторические реконструкции – твое хобби. Или ты – учитель истории и у тебя к этой теме профессиональный интерес.
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