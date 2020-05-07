РИАМО - 7 мая. В День Победы шествие «Бессмертного полка» в онлайн-формате начнется в 2 часа ночи по московскому времени, сообщил журналистам в четверг сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Количество заявок растет с каждым днем. <...> Прием анкет в онлайн-шествии мы будем продолжать 9 мая до 15:00 по московскому времени. <...> Шествие начнется 9 мая в 11:00 утра в Петропавловске-Камчатском. В Москве это будет 2:00 часа ночи. И пойдет планомерно с востока на запад, подсоединяя к себе все новые и новые регионы», — сказал Макаров.

По его словам, посмотреть трансляцию и увидеть своего ветерана можно будет в прямом эфире по федеральным каналам, в интернете, на медиаэкранах, а также на сайтах «Бессмертного полка России» и «Международного Бессмертного полка».

«За неделю проекту «Бессмертный полк» в формате онлайн поступило около двух миллионов заявок на участие», — добавил Макаров.

Онлайн-шествие продлится столько дней, сколько потребуется, чтобы уделить время каждому ветерану из заявок участников. Макаров также добавил, что кульминацией празднования 9 мая станет акция по исполнению песни «День Победы» в 19:00 с балконов или из окон квартир.

Дачникам также предложили принять участие в акции «Сад памяти». Они могут посадить любое дерево на участке и опубликовать в социальных сетях историю с подробностями о том, кому оно посвящено.

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