РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. Школьники подмосковных Люберец запустили акцию «Капля Победы», в ее рамках нужно изготовить бумажную каплю с именем и краткой информацией об участвовавших в Великой Отечественной войне родных, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Учащиеся школы №11 городского округа Люберцы запустили акцию «Капля Победы». Школьники и их родители изготавливают бумажные «капли» с именами своих родных-участников войны и пишут на них краткую информацию о подвиге своего прадеда», - говорится в сообщении.

Каждая «капля» имеет определенное значение: красная – участник ВОВ погиб или пропал без вести; красно-белая – был ранен, но остался жив; голубая - жил после войны; белая - был в концлагере; желтая - труженик тыла.

«Присоединяйтесь к акции! Размещайте фотографии с «каплями» и информацией о своих родственниках, ставьте хештег #капляПобеды», - заключается в материале.

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