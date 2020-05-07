РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Автодорогу в деревне Боборыкино подмосковного Подольска планируют принять в муниципальную собственность округа для дальнейшего ремонта, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой внести дорогу в деревне Боборыкино в план ремонта. Она отметила, что на улице Березовая отсутствует асфальтовое покрытие на протяжение около 1,5 километров.

«Указанная в обращении дорога является самонакатанным проездом. В соответствии со статьей «Нецелевое использование бюджетных средств» бюджетного кодекса РФ, расходование бюджетных средств на ремонт и содержание данного проезда невозможно. Территориальным отделом «Стрелковский» администрации округа подготовлен пакет документов для принятия данного участка дороги в муниципальную собственность и постановки на баланс. После постановки на баланс автомобильная дорога будет предложена в план ремонта на 2021-2022 года», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.