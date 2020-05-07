РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов выделит необходимые средства мамам многодетных семей из Балашихи, обратившимся к нему за помощью, на лечение и покупку необходимых лекарственных средств для их детей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

На один из личных приемов к Игорю Брынцалову, который он провел по телефону, записалось трое граждан, среди них - две многодетные мамы из Балашихи. Одна из них Татьяна Давыдова – мама троих несовершеннолетних детей попросила оказать материальную помощь для прохождения лечения, а также на покупку лекарственных препаратов и средств реабилитации. Семья относится к категории малоимущих, переживших в прошлом пожар в доме.

«Много трудностей прошла семья и, конечно, надо поддержать, маме троих малолетних детей здоровье нужно крепкое, я выделю средства на то, чтобы женщина прошла все необходимое лечение. Также в ближайшее время семью навестят волонтеры с продуктовыми наборами», – сказал Брынцалов.

Жительница микрорайона Железнодорожный Евгения Гончарова попросила помочь Брынцалова в лечении своей 2-летней дочери, родившейся со множеством внутренних и внешних патологий. Диагноз ей так и не поставлен, несмотря на то, что проводилось множество исследований УЗИ, МРТ и других. Ребенок требует особого ухода, нуждается в усиленном питании и подвержен любым инфекциям, так как профилактические прививки ей противопоказаны.

По словам Брынцалова, он направит обращение в министерство здравоохранения Московской области.

«Конечно, сейчас направлять девочку на лечение нельзя в связи с пандемией, но как только ситуация выправится – направим ребенка для диагностики в одно из медучреждений региона. Эта семья будет под моим наблюдением до тех пор, пока им не окажут квалифицированную помощь», – подчеркнул Брынцалов.