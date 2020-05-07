РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В микрорайоне Львовский Подольска возложили венки и цветы к памятнику павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«7 мая состоялось возложение венков и цветов к обелиску жителям поселка Львовский, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Обелиск расположен на территории лицея №1 Львовский. По просьбе ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов у обелиска передан поклон всем павшим на полях сражений. Низкий поклон поколению победителей! Ваш подвиг навсегда останется в нашей памяти!», - говорится в сообщении.

Возложение прошло с соблюдением установленных ограничений и мер в период пандемии. В возложении приняли участие представители львовской школы №4, лицея №1, профессионального колледжа «Московия», депутат совета депутатов округа Яна Гайша, сотрудники территориального отдела микрорайона Львовский.

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