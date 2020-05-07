РИАМО - 7 мая. В новом коронавирусном стационаре в выставочном центре «Крокус экспо» создали хорошие условия для проживания медиков, организовано трехразовое питание и проживание на территории экспоцентра, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Всегда хотела помогать людям. Я тоже могу оказать свою квалифицированную помощь. Условия у нас замечательные, все на высшем уровне, мы такого не ожидали. Организовано питание и проживание врачей», – сказала врач-терапевт Вера Комарова, которая приехала из Красноярска.

Все врачи проходят обязательную спецподготовку для борьбы с Covid-19. Часть медперсонала разместят в отеле «Аквариум», который расположен в здании «Крокус экспо», что позволяет медикам быстро добираться до места работы.

«Каждый день проходим обучение, учимся надевать СИЗы, их нужно уметь правильно надеть и правильно снять. Условия созданы шикарные, питание очень хорошее», – прокомментировал врач из Красноярска Илья Бутырский.

Он добавил, что ему пришлось оставить в Красноярске свою семью – жену и будущего ребенка.

«Справимся, конечно, все вместе обязательно справимся!» – уверен врач.

На территории «Крокус сити» в 15 зале международного выставочного центра «Крокус экспо» по заказу правительства Московской области в кратчайшие сроки разворачивают временный инфекционный стационар ГБУЗ «Красногорской городской больницы №1» для пациентов с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

7 МАЯ

- Требование носить маски и перчатки затронет пассажиров столичных такси.



- Оформленные в Москве рабочие пропуска будут действовать до 31 мая. Процедура получения цифровых пропусков для разовых поездок не меняется.

- Столичным школьникам выставят годовые оценки до 15 мая. С 18 до 31 мая дистанционное обучение будет проводиться в режиме консультаций

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Москве по 31 мая.

- Очередная тотальная дезинфекция дорог пройдет в столице 8 мая. Всего будет обработано свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Москвичей будут штрафовать на 5 тыс руб за отсутствие маски в общественном транспорте. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности будут штрафовать и в других общественных местах.

- Госпиталь в выставочном центре «Крокус‑экспо» планируют открыть 12 мая. Медики, лечащие зараженных коронавирусом, будут проживать в пятизвездочной гостинице.

- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.

То, что мы их (зараженных – ред.) выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, это около 300 тысяч. Наша задача - максимально выявить этих людей

- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.



- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.

- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.

Хотим узнать ваше мнение Экономите ли вы во время самоизоляции? 31% Да, экономлю на всем 31% Покупаю только дешевые продукты 31% Сэкономил(-а) на отдыхе и развлечениях 31% Достаточно экономии на транспорте (бензине) 31% Траты остались прежними Результаты

- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев

- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.

- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.