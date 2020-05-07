РИАМО - 7 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выделил средства из личного депутатского фонда жителю Реутова с ограниченными возможностями здоровья, обратившемся к нему за помощью, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«На один из личных приемов к Игорю Брынцалову записался реутовчанин, инвалид-колясочник I группы. Житель подмосковного города попросил оказать ему содействие в приобретении лекарств, проведении дополнительных диагностических процедур и обследований. Игорь Брынцалов рассмотрел обращение и принял решение выделить заявителю необходимые средства», - говорится в сообщении.

Реутовчанин в нынешнем году собирается поступать в университет по направлению «Адаптивная физическая культура», а после завершения обучения планирует работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Отрадно, когда несмотря на трудную жизненную ситуацию, человек находит в себе силы не только справиться со своими проблемами, но и хочет помочь другим, стать тренером. Это важная и непростая работа», - сказал Брынцалов.