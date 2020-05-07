РИАМО - 7 мая. В Москве и Подмосковье воздух может прогреться до плюс 19-24 градусов, на территории региона возможны кратковременные дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«11 мая местами пройдет кратковременный дождь. Ночью плюс 4-9 градусов, днем умеренный юго-западный ветер повысит температуру до 19-24 градусов», — отмечается в материале.

Однако уже 12 мая циклон, проходящий севернее, понизит температуру в городе и области до 6-11 градусов ночью и 10-15 градусов днем.

На выходных в регионе ожидаются кратковременные дожди и солнечная погода.