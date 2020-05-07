РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. Дом культуры «Кучино» подмосковной Балашихи продолжает акцию «По главной улице с Гармошкой!», из-за неблагоприятной эпидситуации она проходит в онлайн-формате, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в ходе этой акции жители округа шли по бульвару от станции «Железнодорожная» к зданию администрации и пели песни военных лет. Из-за коронавирусной инфекции праздничную акцию проводят в онлайн-формате.

«Продолжаем нашу акцию «По главной улице с Гармошкой!» Одна из песен, которую вы узнаете с первых нот - «Катюша»! Пойте вместе с нами», - говорится в сообщении.

Присоединиться к просмотру можно в том числе по ссылке.

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