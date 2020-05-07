РИАМО - 7 мая. На финансовую поддержку аэропортов по оплате труда сотрудникам и аренды в России могут выделить 10,1 миллиарда рублей, сообщил в четверг министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

«Мы проработали с Минфином. Предварительно согласована сумма (поддержки аэропортов - ред.) в размере 10,1 миллиарда рублей на срок до июля месяца», - рассказал Дитрих в ходе совещания правительства России по вопросам развития транспорта.

По его словам, поддержка аэропортам необходима так же, как и авиакомпаниям, которые страдают от резкого сокращения пассажиропотока. Потому министр попросил президента поддержать данную меру финансовой поддержки.

«Сегодня на заседании правительства было поддержано решение о выделении этих средств (23,4 миллиарда рублей - ред.) и утверждены правила их распределения (для компенсации расходов российским авиакомпаниям - ред.). Мы приступим к распределению денег незамедлительно», - подчеркнул Дитрих.

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