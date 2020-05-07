Из-за коронавируса в Москве временно запретили каршеринг, да и такси, к которым так привыкли москвичи, не гарантируют полную защиту от вируса. В условиях пандемии как нельзя кстати был бы запуск компромиссного варианта – беспилотных такси. Беспилотные автомобили уже тестируются в Москве с 2019 года, но их коммерческий запуск пока откладывается. В компании «Яндекс», где с 2017 года занимаются разработкой беспилотников, рассказали, где уже сегодня можно прокатиться на беспилотном такси и как оно устроено.

Роботакси в тестовом режиме

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Первой ласточкой в России стало постановление 2018 года, определившее Москву и Татарстан как две зоны, где возможно тестирование беспилотных автомобилей, а недавно в него добавили еще 11 регионов. При этом пока по закону при автономном движении в автомобиле обязательно находится инженер-испытатель.

В городе Иннополисе, недалеко от Казани, с августа 2018 года работает сервис беспилотного такси. Сейчас там шесть автомобилей на 3500 жителей. Вызвать машину можно с помощью приложения «Яндекс. Такси» в определенную точку. Беспилотник приезжает с пустым водительским сиденьем, при этом инженер в салоне занимает пассажирское кресло.

Сервис очень популярен у горожан, которые быстро к нему привыкли. «Бывают дни, когда люди совершают до 100 поездок, что для города, в котором живет около 3 тысяч жителей, достаточно большой показатель», - говорит PR-менеджер беспилотных автомобилей «Яндекса» Елизавета Азнавур.

Некоторые жители Иннополиса пользуются беспилотным такси до 10 раз в день для поездок на работу и других целей. Как отмечают в «Яндексе», по сравнению с обычным такси, зачастую удобнее вызвать беспилотник, ведь он циркулирует в пределах города и не нужно ждать, когда машина вернется, например, из Казани.

Для пассажиров в Иннополисе поездки на беспилотниках бесплатные, так как по действующему законодательству брать плату за поездки на роботакси нельзя.

«Мы полностью готовы к запуску коммерческого сервиса роботакси без человека за рулем в небольших городах, но пока все упирается в регулирование», - пояснили в «Яндексе».

В Минтрансе РФ прорабатывают разные варианты коммерческого запуска беспилотных автомобилей. В частности, в России планируется открыть 12 центров обучения удаленных операторов для подобных сервисов.

Ранее в «Яндексе» сообщали, что в Москве запуск полностью автономных беспилотников возможен через четыре-семь лет, в городах с более простым трафиком – раньше.

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От Москвы до Тель-Авива

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Пока же беспилотники с инженерами ездят по улицам Москвы в тестовом режиме. Сегодня их можно встретить в разных точках города: локации выбираются, исходя из задач. Курсируя по улицам, беспилотник изучает обстановку и возможное поведение других участников движения.

Если нужно собрать статистику по неправильно припаркованным автомобилям, беспилотники ездят по Хамовникам, внезапные перестроения изучают на Мичуринском проспекте, а в пробках стоят на Садовом кольце.

Испытывают беспилотники не только в России – машины «Яндекса» можно встретить в штате Невада в США и Тель-Авиве. Последний, в частности, интересен непривычными погодными условия – там очень жарко и влажно. Как объясняют в «Яндексе», это позволяет протестировать технологию в условиях, сильно отличающихся от московских, и в дальнейшем использовать эти данные при запуске беспилотных автомобилей, например, в Италии, где похожий климат и трафик с участием большого числа двухколесного транспорта.

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«Органы чувств»

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В отличие от обычных автомобилей, у беспилотника есть «органы чувств» – сенсоры, которые позволяют собирать информацию обо всем, что происходит вокруг, а программное обеспечение эту информацию обработает и выберет правильные действия.

За ориентирование на дороге отвечают три основных типа сенсоров: радары, лидары и камера. Камера позволяет максимально детально рассмотреть объекты, например, определить их цвет: дорожный знак или сигнал светофора. Радары обладают значительной дальностью обнаружения объекта и могут определить его скорость.

Лидар – самый важный сенсор. Он создает трехмерную картину происходящего вокруг, посылая до миллиона лазерных лучей в секунду и формируя силуэты предметов – людей, животных, других машин. Причем может определить их расположение в пространстве с точностью до сантиметра.

Инженеры «Яндекса» сами разрабатывают лидары, заточенные именно под беспилотные автомобили. Параметры их работы могут меняться в зависимости от дорожной обстановки.

По словам представителей компании, зачастую техника ориентируется быстрее, чем водитель. Например, однажды ночью инженер, который ехал на автомобиле в автономном режиме, заметил, что машина внезапно перестроилась на соседнюю полосу. Проехав дальше, он увидел двух велосипедистов, которые двигались по темной трассе без фонарей. То есть сенсоры смогли определить их в темноте быстрее человека.

Что касается нарушителей ПДД, то робо-водитель способен минимизировать риски и для пассажира, и для других участников движения за счет имеющейся статистики по нарушениям ПДД. Например, увидев автобус на остановке, он будет проезжать его нос на небольшой скорости, потому что именно оттуда, по статистике, может выйти пешеход.

В «Яндексе» уверены, что беспилотники способны сократить смертность на дорогах.

«В основе многих ДТП лежит человеческий фактор: людям свойственно отвлекаться, переключать внимание. Машина постоянно мониторит происходящее на 360 градусов вокруг, а значит, раньше замечает опасность. Кроме того, робот не станет посылать СМС или садиться за руль в нетрезвом состоянии», - отметила Елизавета Азнавур.

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Ни один заяц не пострадал

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Главное в беспилотном автомобиле – робоводитель. Это программное обеспечение, которое и управляет машиной. По ходу движения робоводитель непрерывно производит целый ряд действий.

Во-первых, определяет то, где автомобиль находится в данный момент, на какой улице, полосе. Для этого данные с сенсоров сопоставляются с высокоточной картой. Далее робот распознает все объекты вокруг: пешеходов, другие автомобили, статичные объекты, с какой скоростью они двигаются и в каких направлениях.

Затем робоводитель должен понять, как картина мира изменится в следующее мгновение – этот этап самый сложный. Именно поэтому беспилотники так много ездят по дорогам: накапливают информацию о том, как тот или иной объект может повести себя и по каким признакам можно предугадать его действия.

«В Инополисе на улицах можно встретить зайцев, на их основе мы определили для машин алгоритм поведения при встрече с маленьким живым быстро движущимся объектом, будь то кошка, собака или любой другой зверек. Ни один заяц пока не пострадал», - объясняют в «Яндексе».

Наконец, четвертый этап – это планирование того, как автомобиль будет действовать с учетом того, что он увидел, и своих собственных прогнозов.

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Без сбоев и плохой погоды

У обывателей может возникнуть вопрос, а что будет, если система зависнет или даст сбой? В «Яндексе» считают, что робоводитель максимально надежен. По словам специалистов, робот мониторит не только обстановку вокруг, но и свое техническое состояние.

Например, если испачкалась камера, то автомобиль уведомит об этом и водителя, и систему, а затем автоматически припаркуется и попросит человека протереть камеру или задействует систему очистки при наличии.

Когда автомобили полностью перейдут автономное передвижение, без инженера-оператора, ключевые системы будут дублироваться, как в самолетах. То есть в случае неполадок автомобиль сможет самостоятельно припарковаться и отправить оператору сообщение с информацией о том, что нужно сделать для продолжения движения.

Плохая погода для беспилотного авто тоже не проблема, в отличие от живого водителя – во время ливней или снегопадов Москва традиционно стоит в многокилометровых пробках. В беспилотнике же, например, в сильный снегопад лучи лидаров могут отражаться от снежинок и создавать визуальный шум. Зато программное обеспечение может отфильтровать его и построить картинку уже без помех.