РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. Управляющие организации Люберец отремонтируют квартиры 46 ветеранов Великой Отечественной войны, работы организованы в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«При проведении ремонта квартир учитываются пожелания ветеранов. Также будут обустроены подъезды - это уборка и текущий ремонт, приведена в порядок придомовая территория», - сказал Ружицкий.

В ходе ремонтных работ заменят газовые плиты, сантехнику, оконные блоки, индивидуальные приборы учета, отопительные приборы, выполнят остекление балконов, покраску потолков, приведут в порядок стены, отремонтируют электроосвещение.

Глава Люберец уточнил, что из-за режима самоизоляции сроки завершения ремонта квартир были перенесены.

«После того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется, управляющие организации полностью завершат запланированные работы», - подытожил Ружицкий.

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