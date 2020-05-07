РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов возложил цветы к памятнику Подольским курсантам в преддверии Дня Победы, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Глава городского округа Подольск Николай Пестов, председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков, депутат Мособлдумы Павел Максимович и председатель совета ветеранов горокруга Николай Рубцов возложили в четверг цветы и венки к памятнику Подольским курсантам в честь приближающейся 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

В церемонии возложения цветов принимали участие депутаты округа и представители администрации Подольска.