РИАМО - 7 мая. Из дома в коттеджном поселке в Серпухове украли 180 тысяч рублей, сотрудники уголовного розыска задержали домработницу потерпевшего, подозреваемую в совершении преступления, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлена и задержана 44-летняя уроженка республики ближнего зарубежья, которая ранее работала у заявителя няней его несовершеннолетних детей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что нарушительница в период с января по апрель 2020 года похищала деньги небольшими суммами.

Сотрудник следственного отдела возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. В отношении задержанной избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.