РИАМО - 7 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на девушку на станции «Краснопресненская» Кольцевой линии столичного метрополитена, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Мужчина напал на 22-летнюю девушку, догнав ее на лестничном переходе и потащил ее за собой в сторону общественного туалета. При этом угрожал ей предметом, похожим на нож.

«Однако его действия привлекли внимание неравнодушных граждан, и девушке удалось вырваться. Спустя уже несколько минут, подозреваемый был задержан полицейскими», – отмечается в материале.

Объяснить мотив своего поступка злоумышленник не смог. С его слов, таким образом он пытался познакомиться с потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.