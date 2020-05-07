РИАМО - 7 мая. В городском округе Реутов задержали мужчину, который подозревается в нанесении черепно-мозговой травмы мужчине, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативного отдела за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД гражданин 1978 года рождения, зарегистрированный по адресу: город Реутов, улица Котовского, дом 4», — сказал собеседник агентства.
Подозреваемый ударил мужчину по голове на лестничной клетке дома, потерпевшего госпитализировали в Балашихинскую Центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
С задержанного взяли подписку о невыезде, в ходе допроса он дал признательные показания.
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